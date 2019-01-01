Головин: Для сборной России большой шаг — это выйти из группы на Евро-2020
Российский хавбек высказался о предстоящем старте своей команды на Евро-2020.
Второй игровой день Евро-2020 завершится противостоянием сборных Бельгии и России, которые попытаются выявить сильнейшего в группе B.
В преддверии данного противостояния российский полузащитник Александр Головин, защищающий цвета Монако на клубном уровне, ответил на ряд вопросов в интервью пресс-службе УЕФА.
О результатах сборной России после Евро-2016:
"Как минимум хуже мы не стали, это точно. Прогресс есть, особенно в тактике. У нас теперь много разных вариантов, и это тоже поможет. Все уже адаптировались, пока мы играли квалификацию к этому чемпионату Европы и к чемпионату мира. Тактически прибавили".
О разнице между чемпионатами России и Франции:
"Чувствуется абсолютно точно. Против всех оппонентов. Все намного быстрее, у тебя меньше времени на принятие решений. Там нет такого, что выходишь на поле и какая-то команда сразу будет играть от обороны. Только если ты заставишь ее сесть в оборону тем, что лучше играешь. Там любая команда будет бороться с тобой за инициативу".
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О матче со сборной Бельгии:
"Мы готовимся практически каждый день к этому матчу. Даже играя товарищеские матчи. Контрольные то есть. Все равно мы играем плюс-минус той схемой и тренируем то, что будет у нас с Бельгией. Надеюсь, что будем готовы. Увидим, как будет на самом деле. Так выпал жребий, никто не против. Никогда не плохо играть с такой сборной. Понятно, что у всех задачи турнирные, но я думаю, что нам вполне по силам биться с такой командой".
О задаче сборной России на Евро-2020:
"Мы между собой говорили, что нужно делать все шаг за шагом. Сейчас первый наш шаг — это Бельгия. Следующий шаг — следующий матч. Если так брать, то большой шаг — это выйти из группы. Пока что думаем об этом, далеко забегать не хочется. Понятно, каждый хочет выиграть титул, но пока что нужно думать о первом шаге — выйти из группы".
Напомним, матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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