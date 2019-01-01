Бэйл: Ничья со Швейцарией — неплохой для нас результат

Валлийский хавбек высказался о ничьей со сборной Швейцарии в матче чемпионата Европы.

Гарет Бэйл, Getty Images

В поединке первого тура группового этапа Евро-2020 сборные Уэльса и Швейцарии разошлись боевым миром (1:1).

Капитан и нападающий валлийской команды Гарет Бэйл поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Обе команды старались играть. Было немного напряженно, но для нас это неплохой результат. Мы извлечем урок из этой игры. Мы хотели победить, у нас были шансы, но и у них тоже. Когда проигрываешь, есть соблазн опустить руки, но мы, как и всегда, проявили мужество и характер".

"Мы очень много работали на поле, а это непросто в такую жару. Я горжусь ребятами. Теперь нам нужно восстановиться и готовиться к следующей игре", — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Уэльс — Швейцария вы можете на Football.ua.