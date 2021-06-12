Эмболо признан лучшим игроком матча Уэльс — Швейцария

Швейцарский форвард стал автором единственного мяча в составе своей сборной.

Брель Эмболо, Getty Images

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Швейцарии расписала мировую с национальной командой Уэльса (1:1).

По итогам матча лучшим игроком признан нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо. 24-летний форвард провел на поле весь поединок и в начале второго тайма открыл счет ударом головой.

Всего на счету Эмболо 44 сыгранных поединка в футболке национальной команды, в которых он забил шесть голов и отдал 12 ассистов.

В следующем туре группового этапа Уэльс встретится со сборной Турции, а Швейцария сразится с итальянцами. Оба матча пройдут 16 июня.

На Football.ua доступен видеообзор матча Уэльс — Швейцария.