Эмболо признан лучшим игроком матча Уэльс — Швейцария
Швейцарский форвард стал автором единственного мяча в составе своей сборной.
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Швейцарии расписала мировую с национальной командой Уэльса (1:1).
По итогам матча лучшим игроком признан нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо. 24-летний форвард провел на поле весь поединок и в начале второго тайма открыл счет ударом головой.
🇨🇭 Breel Embolo = Star of the Match 👏— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021
🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/yAWhIjXqqP
Всего на счету Эмболо 44 сыгранных поединка в футболке национальной команды, в которых он забил шесть голов и отдал 12 ассистов.
В следующем туре группового этапа Уэльс встретится со сборной Турции, а Швейцария сразится с итальянцами. Оба матча пройдут 16 июня.
На Football.ua доступен видеообзор матча Уэльс — Швейцария.
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