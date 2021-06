Эмболо признан лучшим игроком матча Уэльс — Швейцария

Швейцарский форвард стал автором единственного мяча в составе своей сборной.

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Швейцарии расписала мировую с национальной командой Уэльса (1:1).

По итогам матча лучшим игроком признан нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо. 24-летний форвард провел на поле весь поединок и в начале второго тайма открыл счет ударом головой.

🇨🇭 Breel Embolo = Star of the Match 👏



🤔 Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/yAWhIjXqqP