Тренер Уэльса: Против Швейцарии кое-где нам немного повезло

Роберт Пейдж высказался о ничьей в матче чемпионата Европы против Швейцарии.

Роберт Пейдж, Getty Images

В поединке первого тура группового этапа Евро-2020 сборные Уэльса и Швейцарии разошлись боевым миром (1:1).

Главный тренер валлийской команды Роберт Пейдж поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы хотели начать на мажорной ноте, и в раздевалке чувствуется, что команда воспринимает этот результат как победу. Нам пришлось глубоко обороняться в конце, а кое-где нам даже немного повезло".

"Мы были вынуждены обороняться, но с той скоростью и качествами, которые есть в у наших ребят, на это всегда интересно смотреть".

"Турция — совсем другой соперник, чем тот, с которым мы столкнулись сегодня, но нам снова надо будет сыграть надежно и организовано. У Италии много сильных сторон, и мы уважаем Турцию, несмотря на ее крупный проигрыш. Сейчас нужно сосредоточиться на следующем матче".

"Киффер Мур был великолепен на международном и клубном уровне. Он игрок касания, но при этом и отлично играет в подыгрыше. У него есть все качества центрального нападающего, и сегодня он очень выручил нас", — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Уэльс — Швейцария вы можете на Football.ua.