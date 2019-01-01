Сборная Швейцарии повторила рекорд по числу ничьих подряд

Швейцария четыре раза подряд сыграла вничью в матчах чемпионата Европы.

Уэльс - Швейцария, Getty Images

Сегодня, 12 июня, в Баку прошел поединок стартового тура Евро-2020, в котором сборная Швейцарии разошлась миром с национальной командой Уэльса (1:1).

По информации OptaPaolo, сборная Швейцарии в четвертый раз подряд сыграла вничью в матчах чемпионата Европы, что является повторением рекорда самой продолжительной серии ничейных результатов.

Этот рекорд принадлежал сборной Португалии, которая расписала четыре ничьи подряд между 2012 и 2016 годами.

На минувшем Евро-2016 сборная Швейцарии разошлась миром с Румынией, Францией и Польшей.

На Football.ua доступен видеообзор матча Уэльс — Швейцария.