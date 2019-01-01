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Кастань получил травму в матче со сборной России

Защитник сборной Бельгии столкнулся с соперником головами.

Getty Images
Getty Images

В поединке стартового тура Евро-2020 сборная Бельгии обыграла Россию со счетом 3:0.

В середине первого тайма защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань столкнулся головами с хавбеком команды России Далером Кузяевым.

По информации голландского журналиста Кристофа Терье, у бельгийского футболиста возможен перелом глазницы. По этой причине он был тут же заменен на Тома Менье. Кузяев попытался продолжить встречу, но также был заменен.

Свой следующий матч сборная Бельгии проведет против Дании. Матч состоится 17 июня, в 19:00 по киевскому времени. Россияне в следующей игре сыграют против Финляндии — игра пройдет 16 июня в 16:00 по киевскому времени.

Видеообзор матча Бельгия — Россия можно посмотреть на Football.ua.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 1 1 0 0 3 0 3
Финляндия ФИН 1 1 0 0 1 0 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Россия РОС 1 0 0 1 0 3 0
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Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
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Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
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Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
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