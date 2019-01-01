Лукаку — об Эриксене: Я много плакал перед игрой. Мои мысли с его семьей

Форвард сборной Бельгии прокомментировал несчастье с его партнером по миланскому Интеру.

Ромелу Лукаку, Getty Images

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал инцидент с его партнером по миланскому Интеру Кристианом Эриксоном, после того как закончился матч стартового тура Евро-2020 против России (3:0).

Напомним, матч Бельгия — Россия стартовал после доигранного поединка между сборными Дании и Финляндии, в котором одноклубник Лукаку Эриксен потерял сознание и упал на газон. После длительных реанимационных процедур, датчанина доставили в больницу, где его состояние было оценено как стабильное.

"Я много плакал перед игрой, потому что был напуган. Мы переживаем тяжелые моменты вместе. Я провел с ним больше времени, чем со своей семьей. Мои мысли с ним, его женой, его двумя детьми и семьей", — приводит слова Лукаку Goal.com.

Отметим, что Лукаку отметился дублем в ворота сборной России и первый гол посвятил Кристиану. Также он был признан лучшим игроком матча, как собственно и сам датчанин.