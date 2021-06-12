Лукаку признан лучшим игроком матча Бельгия — Россия
Бельгийский форвард оформил дубль в стартовом матче Евро-2020.
Сборная Бельгии в матче стартового тура Евро-2020 уверенно разобралась с Россией со счетом 3:0.
По итогам поединка лучшим игроком был признан форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который отметился двумя голами в ворота россиян, отыграв все 90 минут.
Отметим, что первое взятие ворот 28-летний нападающий посвятил своему партнеру по Интеру Кристиану Эриксену, который потерял сознание в матче Дания — Финляндия.
🌟 Two-goal hero Lukaku scoops Star of the Match prize ⚽️👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/W2Gw7O4IvJ— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021
Свой следующий матч сборная Бельгии проведет против Дании. Матч состоится 17 июня, в 19:00 по киевскому времени.
На Football.ua доступен видеообзор матча Бельгия — Россия.
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