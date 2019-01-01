Беллингэм стал самым молодым игроком в истории чемпионата Европы
Английский хавбек появился на поле в возрасте 17 лет 349 дней.
Сегодня, 13 июня, прошел поединок стартового тура Евро-2020, в котором сборная Англии минимально обыграла Хорватию со счетом 1:0.
В этом противостоянии на замену, на 82-й минуте на поле появился полузащитник Джуд Беллингэм, заменивший нападающего Харри Кейна.
По информации OptaJoe, англичанин стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы, который принял участие в матче финального стадии турнира. На момент матча ему исполнилось 17 лет и 349 дней.
Также Джуд стал самым молодым игроком в истории сборной Англии, который играл на крупном международном турнире.
Ранее сообщалось, что сборная Англии впервые победила в своем стартовом матче на чемпионате Европы.
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