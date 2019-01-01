Болельщик серьезно пострадал после падения с трибуны на матче Евро-2020
Инцидент с английским фанатом произошел во время матча Англия — Хорватия.
Во время поединка стартового тура Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии (1:0) один из болельщиков англичан упал с трибуны на стадионе Уэмбли. Об этом сообщает Sky Sports.
Состояние фаната оценивается как тяжелое. Пострадавшему немедленно оказали медицинскую помощь, после чего доставили в больницу. Болельщик упал с трибуны сразу после начала матча.
УЕФА уже отметил, что начал расследование еще одного мрачного инцидента на Евро-2020.
Напомним, вчера, во время матча Дания — Финляндия, полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. По словам врача сборной Дании, Эриксен перенес остановку сердца.
На Football.ua можно посмотреть видеообзор матча Англия — Хорватия.
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