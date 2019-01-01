Болельщик серьезно пострадал после падения с трибуны на матче Евро-2020

Инцидент с английским фанатом произошел во время матча Англия — Хорватия.

AP

Во время поединка стартового тура Евро-2020 между сборными Англии и Хорватии (1:0) один из болельщиков англичан упал с трибуны на стадионе Уэмбли. Об этом сообщает Sky Sports.

Состояние фаната оценивается как тяжелое. Пострадавшему немедленно оказали медицинскую помощь, после чего доставили в больницу. Болельщик упал с трибуны сразу после начала матча.

УЕФА уже отметил, что начал расследование еще одного мрачного инцидента на Евро-2020.

Напомним, вчера, во время матча Дания — Финляндия, полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на газон. По словам врача сборной Дании, Эриксен перенес остановку сердца.

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