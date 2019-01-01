Зинченко — лучший по количеству успешных отборов на Евро-2020 на данный момент

В матче с Нидерландами украинец совершил 8 попыток отбора мяча, все из которых оказались успешными.

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Несмотря на неудовлетворительный итоговый результат для подопечных Андрея Шевченко, выступления некоторых футболистов в стане "сине-желтых" нельзя считать провальными.

Так, по информации Squawka, Александр Зинченко совершил наибольшее количество успешных отборов среди игроков всех команд, которые уже провели свои матчи на Евро-2020 (поединок Нидерланды — Украина — седьмой в нынешнем розыгрыше турнира).

Зинченко совершил 8 попыток отбора мяча, все из которых оказались успешными. Кроме того, украинского универсала ни разу не сумели обойти на дриблинге игроки "оранжевых" в минувшем противостоянии.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Нидерланды — Украина вы можете на Football.ua.