Де Бур: Гол Ярмоленко можно было предугадать за десять секунд до того, как он произошел

Наставник сборной Нидерландов высказался о непростой победе над Украиной в матче Евро-2020.

Франк де Бур, Getty Images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3. Главный тренер "оранжевых" Франк де Бур поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы знали, что сборная Украины — очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты".

"Зинченко поменял позицию по ходу матча: после замены Марлоса он стал играть левого вингера. Наша защита не справлялась, поэтому мы пропустили второй гол. Нам нужно учесть это, чтобы не повторить ошибку в следующий раз".