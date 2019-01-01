Де Бур: Гол Ярмоленко можно было предугадать за десять секунд до того, как он произошел
Наставник сборной Нидерландов высказался о непростой победе над Украиной в матче Евро-2020.
В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3. Главный тренер "оранжевых" Франк де Бур поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Мы знали, что сборная Украины — очень хорошая команда. Они справлялись с нашим давлением и находили возможности для контригры. Нужно стараться не дарить соперникам опасные моменты".
"Зинченко поменял позицию по ходу матча: после замены Марлоса он стал играть левого вингера. Наша защита не справлялась, поэтому мы пропустили второй гол. Нам нужно учесть это, чтобы не повторить ошибку в следующий раз".
"Первый гол можно было предугадать за десять секунд до того, как он был забит. Ярмоленко искал такую возможность. Он знаменит своим ударом с левой, и нужно лучше ее прикрывать, а мы этого не сделали. Это прекрасный гол, но совершенно не обязательный. Что касается второго пропущенного гола, двое игроков слишком увлеклись, поэтому не было офсайда. Каждый знает, что у соперника будут свои моменты, но надеется, что не по его вине".
"Именно для этого мы тщательно анализируем все игры — мы надеемся, что больше нам не придется попасть в такую ситуацию. Скажем так: это больше не повторится", — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.
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