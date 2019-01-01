Вегхорст: Против Украины был захватывающий матч, в котором мы одержали заслуженную победу

Форвард сборной Нидерландов высказался о непростой победе над Украиной в поединке Евро-2020.

Воут Вегхорст, Getty Images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3. Нападающий "оранжевых" Воут Вегхорст поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего часа, который не замедлил случиться. Когда настал момент, я сделал то, что было нужно. Поэтому я счастлив".

"Возможно, мы действовали слишком пассивно, когда соперник забил первый гол, и дали свободно ударить головой после подачи со штрафного при их втором голе. Такие вещи делать нельзя. Но в конце концов мы сумели выиграть, а это главное".

"Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу. На мой взгляд, мы играли очень хорошо на протяжении больших отрезков игры. За исключением, разумеется, тех сумасшедших пяти минут, когда мы дважды пропустили", — приводит слова Вегхорста официальный сайт УЕФА.

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