Бущан: Верю в Украину и наше будущее на Евро-2020

Украинский голкипер высказался об обидном поражении от Нидерландов в поединке чемпионата Европы.

Георгий Бущан, Getty Images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3. Вратарь "желто-синих" Георгий Бущан поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы хорошо играли, создали для сборной Нидерландов немало трудностей и с надеждой смотрим в будущее. В конце нам не хватило концентрации. Мы запомним этот урок и не повторим ошибку в следующем матче".

"Нидерланды лучше контролировали мяч, но мы много двигались и искали возможности для своей игры. В целом я доволен тем, как выступила команда. Я верю в нас и наше будущее на Евро", — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

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