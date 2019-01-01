В матче Нидерланды — Украина установлено историческое достижение чемпионата Европы

Впервые в истории Евро команды забили пять мячей во втором тайме после безголевой первой половины встречи.

Нидерланды — Украина, Getty Images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Интересно, что команды ушли на перерыв при счете 0:0, тогда как все мячи были забиты во второй половине встречи. Как сообщает Squawka, подобное произошло впервые в истории проведения чемпионата Европы.

Напомним, что за сборную Нидерландов голы на свой счет записали Жоржиньо Вейналдум (52-я минута), Воут Вегхорст (59-я минута) и Дензел Думфрис (85-я минута).

За сборную Украины, в свою очередь, забитыми мячами отметились Андрей Ярмоленко (75-я минута) и Роман Яремчук (79-я минута).

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