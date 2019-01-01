Думфрис: Гол в ворота Украины — самый красивый в моей карьере
Латераль сборной Нидерландов высказался о непростой победе над Украиной в поединке Евро-2020.
В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.
Крайний защитник "оранжевых" Дензел Думфрис поделился эмоциями от результата данного противостояния, в котором он отметился дебютным голом за свою национальную команду.
"Лучший ли это матч в карьере? Нет, не думаю. Я забил красивый гол, но не думаю, что это была моя лучшая игра. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением".
"Отметиться дебютным голом за сборную — отличный момент! Я был расстроен, потому что хотел забить в первом тайме, и для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал".
"Я забил гол, потому что мы все время верили в успех. Я знал, что у нас еще будут моменты, и нужно быть готовым их реализовать".
"Очень здорово, что мы снова играем при зрителях, что мы слышим их, что они вернулись на трибуны. Это дополнительная поддержка для нас", — приводит слова Думфриса официальный сайт УЕФА.
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