Бущан — худший игрок матча против Нидерландов по версии WhoScored

Статистический портал выставил оценки футболистам за игру в матче Нидерланды — Украина.

Патрик ван Аанхолт и Георгий Бущан, getty images

В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.

Статистический портал Whoscored выставил оценки всем футболистам, которые принимали участие в данном противостоянии.

Так, портал считает, что украинский голкипер Георгий Бущан — худший игрок поединка Нидерланды — Украина. Его игру оценили в 5,8 бала.

Лучшим же футболистом с оценкой 7,8 назвали нидерландского форварда Воута Вегхорста, ставшего автором второго забитого мяча в ворота подопечных Андрея Шевченко.

Наивысший бал среди игроков сборной Украины — у форварда Романа Яремчука, записавшего на свой счет гол и ассист. Хоть оценка украинского бомбардира — 7,8, как и у Вегхорста, именно игрока сборной Нидерландов признали лучшим.

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