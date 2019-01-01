Бущан — худший игрок матча против Нидерландов по версии WhoScored
Статистический портал выставил оценки футболистам за игру в матче Нидерланды — Украина.
В рамках первого тура группы С на Евро-2020 сборная Украины в драматическом матче уступила Нидерландам со счетом 2:3.
Статистический портал Whoscored выставил оценки всем футболистам, которые принимали участие в данном противостоянии.
Так, портал считает, что украинский голкипер Георгий Бущан — худший игрок поединка Нидерланды — Украина. Его игру оценили в 5,8 бала.
Лучшим же футболистом с оценкой 7,8 назвали нидерландского форварда Воута Вегхорста, ставшего автором второго забитого мяча в ворота подопечных Андрея Шевченко.
Наивысший бал среди игроков сборной Украины — у форварда Романа Яремчука, записавшего на свой счет гол и ассист. Хоть оценка украинского бомбардира — 7,8, как и у Вегхорста, именно игрока сборной Нидерландов признали лучшим.
Смотреть видео голов и обзор матча Нидерланды — Украина вы можете на Football.ua.
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