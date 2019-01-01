Павелко: Настоящий мужской характер — это про каждого футболиста, который вышел на поле
Глава УАФ поблагодарил команду Андрея Шевченко за яркую игру.
Президент УАФ Андрей Павелко похвалил сборную Украины после поединка стартового тура Евро-2020, в котором команда Андрея Шевченко минимально уступила Нидерландам (2:3).
"Настоящий мужской характер — это про каждого футболиста, который вышел на поле в матче против фаворита нашей группы — Нидерландов! Спасибо команде Андрея Шевченко за яркую игру! Благодарен нашим болельщикам за невероятную поддержку сборной! Впереди два важных поединка против Северной Македонии и Австрии. Мы верим в нашу сборную! Слава Украине! СЛАВА ГЕРОЯМ!", — написал Павелко на своей странице в Facebook.
На Football.ua доступен видеообзор матча Нидерланды — Украина.
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