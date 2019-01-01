Френки де Йонг: На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины

Хавбек "оранжевых" поделился своими эмоциями после матча с Украиной.

Френки де Йонг и Николай Шапаренко, Getty Images

Полузащитник Барселоны и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал победу своей команды в матче стартового тура Евро-2020 над Украиной (3:2).

"Вы выигрываете со счетом 2:0, а потом думаете, что все под контролем и можете довести игру до конца, но затем вы как бы все отдаете. Мы плохо сыграли в обороне на стандартных положениях, но это больше не имеет значения, потому что мы победили.

На протяжении всего матча у нас было ощущение, что мы намного лучше Украины. Мы отдали много сил, чтобы обеспечить счет 2:0, но затем потеряли все за короткое время. Обидно, что не забили победный гол раньше, но лучше так, чем когда вообще нет шансов", — приводит слова де Йонга Voetbal International.

На Football.ua доступен видеообзор матча Нидерланды — Украина.