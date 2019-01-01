Бущан: В моменте с третьим голом нужно было просто выбить мяч

Голкипер "сине-желтых" подвел итоги матча стартового тура Евро-2020.

Георгий Бущан, Getty Images

Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал поражение своей команды в матче стартового тура Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

"К сожалению, не дотянули до конца игры. В моменте с третьим голом надо было просто выбить мяч, отвести угрозу от своих ворот. Но ничего страшного, это футбол, это жизнь. Мы не вешаем нос и с оптимизмом смотрим на следующие, решающие матчи в группе.

В команде нормальная атмосфера. Немного расстроились, что не смогли добыть ничью, ведь в выездной встрече с Нидерландами это был бы хороший результат. Но мы верим в себя, все поддерживаем друг друга. Обдумаем эту игру и начнем подготовку к следующему матчу.

Главный тренер после поединка выразил свою поддержку. Мы аплодировали друг другу, поскольку действительно получился хороший матч. Мы вытащили эту игру, но, к сожалению, не дотянули до финального свистка", — приводит слова Бущана пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Нидерланды — Украина.