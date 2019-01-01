Яремчук: Нам не должно быть стыдно за наш матч против Нидерландов
Форвард "сине-желтых" поделился своими эмоциями после поражения от Нидерландов.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение своей команды в матче стартового тура Евро-2020 против Нидерландов (2:3).
"У сборной Нидерландов была солидная поддержка в Амстердаме. Но мы держались и придерживались нашего плана на матч. Нам не должно быть стыдно за наш матч против очень достойного соперника.
Чувствовали, что можем больше, особенно в атаке. Есть место для прогресса, следующие матчи будут очень ответственными", — сказал Яремчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.
На Football.ua доступен видеообзор матча Нидерланды — Украина.
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