Яремчук: Нам не должно быть стыдно за наш матч против Нидерландов

Форвард "сине-желтых" поделился своими эмоциями после поражения от Нидерландов.

Роман Яремчук, Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал поражение своей команды в матче стартового тура Евро-2020 против Нидерландов (2:3).

"У сборной Нидерландов была солидная поддержка в Амстердаме. Но мы держались и придерживались нашего плана на матч. Нам не должно быть стыдно за наш матч против очень достойного соперника.

Чувствовали, что можем больше, особенно в атаке. Есть место для прогресса, следующие матчи будут очень ответственными", — сказал Яремчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Нидерланды — Украина.