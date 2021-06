Роналду — лучший игрок матча Венгрия — Португалия

Португальский форвард оформил дубль на глазах полных трибун стадиона в Будапеште.

Сборная Португалии в матче стартового тура Евро-2020 уверенно обыграла Венгрию со счетом 3:0.

По итогам лучшим игроком данного противостояния был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

