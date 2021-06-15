Роналду — лучший игрок матча Венгрия — Португалия
Португальский форвард оформил дубль на глазах полных трибун стадиона в Будапеште.
Сборная Португалии в матче стартового тура Евро-2020 уверенно обыграла Венгрию со счетом 3:0.
По итогам лучшим игроком данного противостояния был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
🏅 Cristiano Ronaldo takes the plaudits after a record-breaking two-goal display ⚽️⚽️— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
🤔 Did you see that coming?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/EnQvuTFwv5
36-летний форвард туринского Ювентуса оформил дубль, забив два мяча в концовке матча, один из которых с одиннадцатиметровой отметки.
На Football.ua доступен видеообзор матча Венгрия — Португалия.
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