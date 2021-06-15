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Роналду — лучший игрок матча Венгрия — Португалия

Португальский форвард оформил дубль на глазах полных трибун стадиона в Будапеште.

Криштиану Роналду, Getty Images
Криштиану Роналду, Getty Images

Сборная Португалии в матче стартового тура Евро-2020 уверенно обыграла Венгрию со счетом 3:0.

По итогам лучшим игроком данного противостояния был признан нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

36-летний форвард туринского Ювентуса оформил дубль, забив два мяча в концовке матча, один из которых с одиннадцатиметровой отметки.

На Football.ua доступен видеообзор матча Венгрия — Португалия.

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