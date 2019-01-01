Дешам: Сборная Франции провела хороший матч и была близка ко второму голу

Наставник "трехцветных" поделился своими мыслями после победы над Германией.

Дидье Дешам, Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своих подопечных в матче стартового тура Евро-2020 над Германией (1:0).

"Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, будут иметь силы для этой схватки, и так оно и было.

Мы были близки ко второму голу, который привнес бы спокойствие, но и без него мы не сильно страдали во втором тайме. Матч получился насыщенный, с классной и талантливой игрой", — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен видеообзор матча Франция — Германия.