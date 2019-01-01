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Дешам: Сборная Франции провела хороший матч и была близка ко второму голу

Наставник "трехцветных" поделился своими мыслями после победы над Германией.

Дидье Дешам, Getty Images
Дидье Дешам, Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своих подопечных в матче стартового тура Евро-2020 над Германией (1:0).

"Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, мои игроки будут к нему готовы, будут иметь силы для этой схватки, и так оно и было.

Мы были близки ко второму голу, который привнес бы спокойствие, но и без него мы не сильно страдали во втором тайме. Матч получился насыщенный, с классной и талантливой игрой", — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

На Football.ua доступен видеообзор матча Франция — Германия.

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Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
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Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0