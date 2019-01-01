Ярмоленко — лучший игрок матча Украина — Северная Македония

Футболист стал автором гола и голевой передачи.

Андрей Ярмоленко, Getty Images

В рамках второго тура Евро-2020 сборная Украины в Бухаресте обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

По окончанию матча был определен лучший игрок матча. Им стал вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Футболист сумел забить гол на 29 минуте игры, а затем и ассистировал на Романа Яремчука спустя пять минут после первого взятия ворот.

Отметим, что видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония можно смотреть на Football.ua.

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