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Караваев: Хочу, чтобы Ярмоленко побил рекорд Шевченко

Украинский защитник высказался о победе над Северной Македонией в матче чемпионата Европы.

Александр Караваев, Getty Images
Александр Караваев, Getty Images

В рамках второго тура Евро-2020 сборная Украины в Бухаресте обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Правый защитник украинской команды Александр Караваев поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Тяжелый матч, хотя по первому тайму  не сказал бы. Мы создали много моментов в начале, забили два, но могли забивать еще. На второй тайм вышли очень спокойными, а македонцы начали бежать вперед. Наверно мы потеряли концентрацию, нить игры".
 
"Рад отдавать ассисты, больше чем забивать. Рад, что забил Ярмоленко, хочу что бы он побил рекорд Шевченко. Мы не наигрывали этот момент сильно, я часто забегаю туда при угловых. Главное, продлить мяч, а там ребята должны забивать"
 
"У нас часто происходит такое, что накал в конце. На поле мы тоже сами переживаем, понимаем, какой груз ответственности. Нас не будут прощать в следующих матчах, нужно играть более сконцентрировано".
 
"Фол на Пандеве? Скорее всего, он сыграл первый в мяч, а я ему в ногу".
 
"Я знал, что будет такая поддержка, думаю на Австрию будет не меньше. Я рад, что такая поддержка есть, это придает сил команде", — заявил Караваев в эфире ТК Футбол 1.

Смотреть видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония вы можете на Football.ua.

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Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 1 0 0 1 0 1 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 1 1 0 0 3 1 3
Нидерланды НИД 1 1 0 0 3 2 3
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0