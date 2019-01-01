Ярмоленко: Ощущали поддержку, чувствовали, что дома наши родные, украинские болельщики

Футболист высказался о матче против Северной Македонии.

Андрей Ярмоленко, Getty Images

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу во втором туре Евро-2020 над Северной Македонией (2:1).

"Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно пару дней на восстановление и двигаемся дальше.

Cпасибо огромное болельщикам, что приехали, поддерживали нас на протяжении всего матча. Ощущали эту поддержку, чувствовали, что дома наши родные, украинские болельщики поддерживают нас. Эта победа для них".

"Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет бежать вперед, будет атаковать. Им терять нечего, мы это прекрасно знали. Очень тяжелая игра. На чемпионате Европы, думаю, легких матчей не бывает. Оставили очень много сил.