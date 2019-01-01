Яремчук: Очень много нервов потрачено во время матча с Северной Македонией
Форвард "сине-желтых" поделился своими мыслями после победы над Северной Македонией.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.
"Только позитивные эмоции, но очень много нервов потрачено во время матча, в концовке матча. Сейчас можно чуть порадоваться, а с завтрашнего дня нужно готовиться к следующему матчу.
К поединку с Австрией нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Северной Македонии. Нужно будет выложиться на 100 процентов", — сказал Яремчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.
На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Македония.
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