Яремчук: Очень много нервов потрачено во время матча с Северной Македонией

Форвард "сине-желтых" поделился своими мыслями после победы над Северной Македонией.

Роман Яремчук, Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

"Только позитивные эмоции, но очень много нервов потрачено во время матча, в концовке матча. Сейчас можно чуть порадоваться, а с завтрашнего дня нужно готовиться к следующему матчу.

К поединку с Австрией нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Северной Македонии. Нужно будет выложиться на 100 процентов", — сказал Яремчук в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Македония.