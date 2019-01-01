Малиновский — о позиции левого полузащитника: Я просто знаю, как здесь играть против 5 защитников

Украинский хавбек комфортно себя чувствует на обоих флангах.

Руслан Малиновский (справа), getty images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свою позицию в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии (2:1).

В данном поединке хавбек сыграл левого крайнего полузащитника.

"Это не новая позиция – я играл на ней слева или справа в Аталанте, просто немного роль меняется. Я просто знаю, как играть против 5 защитников на этой позиции. Поэтому решили так сыграть.

Думаю, неплохо получилось. Для меня это не было проблемой", – сказал украинец.

Ранее Руслан Малиновский поделился мыслями о матче против сборной Северной Македонии.