Малиновский — о позиции левого полузащитника: Я просто знаю, как здесь играть против 5 защитников
Украинский хавбек комфортно себя чувствует на обоих флангах.
Руслан Малиновский (справа), getty images
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свою позицию в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии (2:1).
В данном поединке хавбек сыграл левого крайнего полузащитника.
"Это не новая позиция – я играл на ней слева или справа в Аталанте, просто немного роль меняется. Я просто знаю, как играть против 5 защитников на этой позиции. Поэтому решили так сыграть.
Думаю, неплохо получилось. Для меня это не было проблемой", – сказал украинец.
Ранее Руслан Малиновский поделился мыслями о матче против сборной Северной Македонии.
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