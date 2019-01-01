Миколенко: Главное, что мы победили и все закончилось хорошо

Защитник "сине-желтых" поделился своими мыслями после победы над Северной Македонией.

УАФ

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу "сине-желтых" в матче второго тура группового этапа Евро-2020 над Северной Македонией (2:1).

"После игры с Нидерландами были определенные переживания лично у меня. Сегодня первый тайм мы провели очень здорово. Побеждать на таких турнирах очень приятно, это придает уверенности. Но не скажу, что камень с плеч упал, поскольку все хотят победить и в следующем матче. Нужно как следует к нему подготовиться.

По нашему пенальти, то ребята сами решали, кто будет бить. У нас есть штатные исполнители. То, что Руслан Малиновский не забил — такой же игровой момент, как и все остальные, когда люди не забивают или допускают ошибки в обороне. Да, он не забил, но все ошибаются. Конечно, футболист не слишком хорошо переживает негативные моменты, потому что мы не роботы. Но главное, что мы победили, и все закончилось хорошо.

Пандев? Он не был моим визави, так как он больше играл против центральных защитников. Видно, что футболист опытный, умеет придержать мяч. Заметен класс исполнителя", — приводит слова Миколенко пресс-служба УАФ.

На Football.ua доступен видеообзор матча Украина — Северная Македония.