16 Июн
22:00
Италия
ИТА
3
Швейцария
ШВЦ
0
17 Июн
16:00
Украина
УКР
2
Северная Македония
МАК
1
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
1
Бельгия
БЛГ
2
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
2
Австрия
АВС
0
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
1
Словакия
СВК
0
18 Июн
LIVE
Хорватия
ХОР
1
Чехия
ЧЕХ
1
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Форсберг: В первом тайме против Словакии мы играли лишь вполовину от своих возможностей

Шведский хавбек высказался о победе над Словакией в матче чемпионата Европы.

Эмиль Форсберг, Getty Images
Эмиль Форсберг, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции одержала победу над Словакией.

Атакующий полузащитник шведской команды Эмиль Форсберг, ставший автором единственного гола в этом матче, поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Совершенно волшебное чувство. Я очень счастлив. Так здорово побеждать. В первом тайме мы играли лишь вполовину от своих возможностей, во втором действовали лучше. Мы знаем, что сильны психологически. Квайсон великолепно сыграл в эпизоде, когда был назначен пенальти".

"Невероятно важно, что мы выиграли этот матч. Всегда что-то можно улучшить, но в целом — очень хорошо", — приводит слова Форсберга официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Швеция — Словакия вы можете на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0