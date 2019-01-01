Форсберг: В первом тайме против Словакии мы играли лишь вполовину от своих возможностей
Шведский хавбек высказался о победе над Словакией в матче чемпионата Европы.
В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции одержала победу над Словакией.
Атакующий полузащитник шведской команды Эмиль Форсберг, ставший автором единственного гола в этом матче, поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Совершенно волшебное чувство. Я очень счастлив. Так здорово побеждать. В первом тайме мы играли лишь вполовину от своих возможностей, во втором действовали лучше. Мы знаем, что сильны психологически. Квайсон великолепно сыграл в эпизоде, когда был назначен пенальти".
"Невероятно важно, что мы выиграли этот матч. Всегда что-то можно улучшить, но в целом — очень хорошо", — приводит слова Форсберга официальный сайт УЕФА.
Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Швеция — Словакия вы можете на Football.ua.
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