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Андерссон: Наша атака заслужила большего против Словакии

Наставник сборной Швеции высказался о победе над Словакией в матче чемпионата Европы.

Ян Андерссон, Getty Images
Ян Андерссон, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции одержала победу над Словакией. Главный тренер шведской команды Ян Андерссон поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Очень хорошо, что мы набрали четыре очка в двух турах. В этом году мы сыграли семь матчей и пропустили всего один раз. Наша атака сегодня заслужила большего, временами они действовали просто фантастически".

"Очень приятно смотреть, как Исак играет, он очень талантливый футболист. Он молод, и ему еще есть куда расти. Я думаю, он многого добьется. Сегодня он очень хорошо сыграл".

"Почему Форсберг вышел бить пенальти? Он много лет бил пенальти. У нас периодически происходит ротация, но сейчас Эмиль очень уверен в себе... Я испытал большое облегчение, когда он забил. Мы и раньше хорошо играли на этом стадионе. Думаю, мы заслужили этот гол".

"В первом тайме мы сыграли не так, как хотели. Словацкие игроки очень хорошо перемещались и не давали нам ничего сделать. Во втором тайме мы сразу задали высокий темп. Бывает, что соперник упорно сопротивляется, но очень хорошо, что нам удалось взять игру под контроль", — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Швеция — Словакия вы можете на Football.ua.

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Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
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Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
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