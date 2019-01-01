Андерссон: Наша атака заслужила большего против Словакии

Наставник сборной Швеции высказался о победе над Словакией в матче чемпионата Европы.

Ян Андерссон, Getty Images

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции одержала победу над Словакией. Главный тренер шведской команды Ян Андерссон поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Очень хорошо, что мы набрали четыре очка в двух турах. В этом году мы сыграли семь матчей и пропустили всего один раз. Наша атака сегодня заслужила большего, временами они действовали просто фантастически".

"Очень приятно смотреть, как Исак играет, он очень талантливый футболист. Он молод, и ему еще есть куда расти. Я думаю, он многого добьется. Сегодня он очень хорошо сыграл".

"Почему Форсберг вышел бить пенальти? Он много лет бил пенальти. У нас периодически происходит ротация, но сейчас Эмиль очень уверен в себе... Я испытал большое облегчение, когда он забил. Мы и раньше хорошо играли на этом стадионе. Думаю, мы заслужили этот гол".

"В первом тайме мы сыграли не так, как хотели. Словацкие игроки очень хорошо перемещались и не давали нам ничего сделать. Во втором тайме мы сразу задали высокий темп. Бывает, что соперник упорно сопротивляется, но очень хорошо, что нам удалось взять игру под контроль", — приводит слова Андерссона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Швеция — Словакия вы можете на Football.ua.