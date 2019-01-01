Госенс — лучший игрок матча Португалия — Германия

Немецкий латераль получил награду по итогам поединка второго тура Евро-2020.

Робин Госенс, Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии одержала победу над Португалией в результативном матче (4:2).

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком минувшего противостояния стал немецкий крайний защитник Робин Госенс.

26-летний немец провел на поле 62 минуты и записал на свой счет один гол и две результативные передачи, за что и получил награду за поединок против португальской сборной.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Португалия — Германия вы можете на Football.ua.