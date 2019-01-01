Сантуш: Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть

Наставник сборной Португалии высказался о поражении в матче с Германией.

Фернанду Сантуш, Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии одержала победу над Португалией в результативном матче (4:2). Главный тренер португальской команды Фернанду Сантуш поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе".

"В перерыве попытался что-то изменить, но в итоге мы пропустили в третий и четвертый раз. Это стало потрясением для команды, и все же она попыталась ответить своей игрой. Мы сократили разницу в счете, попали в штангу, было еще один-два момента, хотя и сборная Германии продолжала нам угрожать. Это заслуженная ею победа".

"К этой игре уже нужно будет обращаться на свежую голову — матч со сборной Франции очень важен", — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Португалия — Германия вы можете на Football.ua.