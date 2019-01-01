Матвиенко: Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол

Защитник "сине-желтых" поделился своими мыслями после поражения от Австрии.

Николай Матвиенко (слева), Getty Images

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение национальной команды в решающем матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1).

"С начала игры было несколько нервозных моментов. Были допущены ошибки и обрезки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели.

Начали осторожничать, Австрия это почувствовала и начала прессинговать, из-за чего первый тайм у нас не получился. Во втором тайме уже перестроились и пытались показывать лучшую игру.

Прессинг Австрии? Мы знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Но, повторюсь, из-за нервозности не получалось играть в свой футбол, в нашу игру.

Перспективы выхода в плей-офф? Просто ждем результаты других матчей и надеемся", — сказал Матвиенко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее стало известно, что Италия встретится с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.