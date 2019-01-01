Шевченко: Объясняю ошибки исключительно физической усталостью

Наставник "сине-желтых" поделился своими эмоциями и мыслями после досадного поражения от Австрии.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение "сине-желтых" в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1).

"Игра получилась тяжелой. Физически было очень тяжело. За второй тайм и за отдачу я ничего не могу сказать. Бывают такие игры. Нам было очень тяжело сегодня в физическом плане".

"Мы сегодня опаздывали везде. Проигрывали все дуэли. Было очень много невынужденных ошибок — это говорит об усталости".

"Объясняю ошибки исключительно физической усталостью. После пропущенного гола у нас практически не было шансов вернуться в игру. Я объясняю сегодняшний матч исключительно физической формой", — сказал Шевченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Италия встретится с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.