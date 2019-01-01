21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
0
Нидерланды
НИД
3
21 Июн
LIVE
Россия
РОС
0
Дания
ДАН
1
21 Июн
LIVE
Финляндия
ФИН
0
Бельгия
БЛГ
0
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Зинченко: Большое разочарование. Так играть нельзя

Полузащитник "сине-желтых" прокомментировал поражение от Австрии в матче Евро-2020.

Александр Зинченко, Getty Images
Александр Зинченко, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своими эмоциями и мыслями после поражения в решающем матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1).

"Описать то, что сейчас у меня внутри – очень непросто. Конечно большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность за своими плечами за результат. Мы должны были играть намного лучше.

Первый тайм – это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру. Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать каждую дуэль на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было. Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, что были, но Австрия не дала ничего толком создать.

Было много брака с нашей стороны, вопросов нет, критику мы заслужили. У нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала и ничья, но мы не играли на этот результат. Мы отдавали все силы, чтобы победить. Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это входит в какую-то привычку. Хочется уже извлекать из этого опыта какой-то результат. Пришло столько болельщиков, практически весь стадион гнал нас вперед, но мы не добыли нужного результата. Лично мне – очень стыдно.

Шанс пройти в плей-офф через третье место минимален, но все-таки он есть. Будем надеется. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя", — сказал Зинченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее игру сборной Украины прокомментировал наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1