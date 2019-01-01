Зинченко: Большое разочарование. Так играть нельзя

Полузащитник "сине-желтых" прокомментировал поражение от Австрии в матче Евро-2020.

Александр Зинченко, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своими эмоциями и мыслями после поражения в решающем матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1).

"Описать то, что сейчас у меня внутри – очень непросто. Конечно большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность за своими плечами за результат. Мы должны были играть намного лучше.

Первый тайм – это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру. Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать каждую дуэль на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было. Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, что были, но Австрия не дала ничего толком создать.

Было много брака с нашей стороны, вопросов нет, критику мы заслужили. У нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала и ничья, но мы не играли на этот результат. Мы отдавали все силы, чтобы победить. Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это входит в какую-то привычку. Хочется уже извлекать из этого опыта какой-то результат. Пришло столько болельщиков, практически весь стадион гнал нас вперед, но мы не добыли нужного результата. Лично мне – очень стыдно.

Шанс пройти в плей-офф через третье место минимален, но все-таки он есть. Будем надеется. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя", — сказал Зинченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее игру сборной Украины прокомментировал наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко.