Алаба: Мы очень счастливы, что вышли в плей-офф Евро-2020 по итогам матча с Украиной

Австрийский латераль высказался о победе над украинской командой.

Давид Алаба, Getty Images

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C.

Лидер австрийской команды Давид Алаба поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Ощущения замечательные. Мы очень счастливы, что сделали это сегодня. Это была наша главная цель, и мы очень рады, что достигли ее".

"Все мы видели, как Италия играла на групповом этапе. Но мы здесь, чтобы мечтать, и я верю, что в футболе возможно все", — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что видео голов и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.