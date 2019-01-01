Алаба: Мы очень счастливы, что вышли в плей-офф Евро-2020 по итогам матча с Украиной
Австрийский латераль высказался о победе над украинской командой.
Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C.
Лидер австрийской команды Давид Алаба поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"Ощущения замечательные. Мы очень счастливы, что сделали это сегодня. Это была наша главная цель, и мы очень рады, что достигли ее".
"Все мы видели, как Италия играла на групповом этапе. Но мы здесь, чтобы мечтать, и я верю, что в футболе возможно все", — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.
Напомним, что видео голов и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.
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