Матвиенко: Австрия почувствовала, что мы растеряли уверенность, и начала прессинговать

Украинский защитник высказался о поражении от Австрии в матче чемпионата Европы.

Николай Матвиенко, УЕФА

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C.

Центральный защитник украинской команды Николай Матвиенко поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы плохо начали, на старте было несколько нервозных моментов, после чего мы где-то растеряли уверенность. Начали допускать ошибки в простых игровых ситуациях. Австрия это почувствовала и начала прессинговать. В целом, мы играли не так, как хотели".

"Мы сделали все, что было в наших силах. Единственное, что остается сейчас, это ждать результаты других матчей. Надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места", — приводит слова Матвиенко официальный сайт УЕФА.

Напомним, что видео голов и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.