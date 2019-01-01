Миколенко — лучший игрок Украины в матче с Австрией по данным InStat
Наивысший бал по InStat Index получил австрийский латераль Давид Алаба.
Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C.
По версии авторитетного статистического портала InStat, лучшим игроком данного противостояния стал австрийский крайний защитник Давид Алаба, который ассистировал Кристофу Баумгартнеру в моменте с единственным и победным голом в ворота Георгия Бущана.
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Показатель InStat Index новоиспеченного футболиста мадридского Реала составил 368.
Если рассматривать исключительно сборную Украины, то лучшим игроком "желто-синих" в минувшем поединке стал левый защитник Виталий Миколенко, показатель InStat Index которого составил 319.
Худшим в составе команды Андрея Шевченко и матча в целом, по версии портала, является украинский нападающий Роман Яремчук (215).
Напомним, что видео гола и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.
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