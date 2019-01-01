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Зинченко: Мы заслужили критику, а говорить об усталости — удел слабых

Полузащитник сборной Украины высказался о поражении от Австрии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы.

Александр Зинченко, Getty Images
Александр Зинченко, Getty Images

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C. 

Украинский полузащитник Александр Зинченко поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Нам не впервые привыкать к такой критике, мы заслужили ее. В футболе от любви до ненависти один шаг, мы не оправдали надежды многих, и в первую очередь свои. Но у нас все ещё есть шансы [попасть в плей-офф Евро-2020]".

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"Усталость? Буду говорить о себе. Был длинный сезон, но я бы не говорил об усталости, это удел слабых. После Лиги чемпионов были худшие дни в жизни, но атмосфера в сборной меня реанимировала. Пытаюсь делать все возможное, но к сожалению это были далеко не лучшие матчи мои за сборную. Чувствую себя отлично, думаю проблема в психологии, может ещё в чем-то, ищу в чем именно".

"Реакция Шевченко? Здесь очень сложно подобрать слова. Негативные эмоции сейчас у всех нас, ведь игра не удалось. Мы собрались после игры и все ребята озвучивали свои мысли. Мы очень долго говорили о нашей ситуации. Это хороший сигнал — никто неравнодушен и все хотят исправить ситуацию".

"Все три игры мы провели не на том уровне, на котором могли. Я до сих пор не могу найти ответы, почему так происходит. Конкретно по мне могу сказать — это не та игра, которую я хотел бы показать на турнире".

"Хочется добиваться результата сейчас. У нас отличные сплав молодости и опыта. Но уже это входит в дурную привычку — постоянно говорить о полученном опыте и следующих годах. Хочется добиваться результата здесь и сейчас. Почему-то после постоянного отбора или турнира мы постоянно говорим о следующих турнирах. Вчера мы не заслужили даже того результата, который был на табло", — заявил Александр Зинченко.

Напомним, что видео гола и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1