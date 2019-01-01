Зинченко: Мы заслужили критику, а говорить об усталости — удел слабых

Полузащитник сборной Украины высказался о поражении от Австрии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы.

Александр Зинченко, Getty Images

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C.

Украинский полузащитник Александр Зинченко поделился эмоциями от результата минувшего противостояния.

"Нам не впервые привыкать к такой критике, мы заслужили ее. В футболе от любви до ненависти один шаг, мы не оправдали надежды многих, и в первую очередь свои. Но у нас все ещё есть шансы [попасть в плей-офф Евро-2020]".

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"Усталость? Буду говорить о себе. Был длинный сезон, но я бы не говорил об усталости, это удел слабых. После Лиги чемпионов были худшие дни в жизни, но атмосфера в сборной меня реанимировала. Пытаюсь делать все возможное, но к сожалению это были далеко не лучшие матчи мои за сборную. Чувствую себя отлично, думаю проблема в психологии, может ещё в чем-то, ищу в чем именно".

"Реакция Шевченко? Здесь очень сложно подобрать слова. Негативные эмоции сейчас у всех нас, ведь игра не удалось. Мы собрались после игры и все ребята озвучивали свои мысли. Мы очень долго говорили о нашей ситуации. Это хороший сигнал — никто неравнодушен и все хотят исправить ситуацию".

"Все три игры мы провели не на том уровне, на котором могли. Я до сих пор не могу найти ответы, почему так происходит. Конкретно по мне могу сказать — это не та игра, которую я хотел бы показать на турнире".

"Хочется добиваться результата сейчас. У нас отличные сплав молодости и опыта. Но уже это входит в дурную привычку — постоянно говорить о полученном опыте и следующих годах. Хочется добиваться результата здесь и сейчас. Почему-то после постоянного отбора или турнира мы постоянно говорим о следующих турнирах. Вчера мы не заслужили даже того результата, который был на табло", — заявил Александр Зинченко.

Напомним, что видео гола и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.