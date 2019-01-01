Реакция сборной Украины на выход в плей-офф Евро
Футболисты и тренерский штаб обрадовались квалификации в следующую стадию.
Шевченко и Шапаренко, getty images
Украина вышла в плей-офф чемпионата Европы, став одной из лучших команд, которые заняли третье место в группе.
Футболисты и тренерский штаб радостно встретили новость о том, что для них турнир еще не закончился.
Видео радости сборной Украины:
Сборная Украины досадно уступила Нидерландам со счетом 2:3, пропустив на последних минутах, обыграла Северную Македонию — 2:1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии.
Напомним, что Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.
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