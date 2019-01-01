21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
0
Бельгия
БЛГ
2
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
0
Англия
АНГ
1
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
3
Шотландия
ШОТ
1
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
3
Польша
ПОЛ
2
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
0
Испания
ИСП
5
23 Июн
LIVE
Португалия
ПОР
1
Франция
ФРА
0
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
0
Венгрия
ВЕН
1

Реакция сборной Украины на выход в плей-офф Евро

Футболисты и тренерский штаб обрадовались квалификации в следующую стадию.

Шевченко и Шапаренко, getty images
Шевченко и Шапаренко, getty images

Украина вышла в плей-офф чемпионата Европы, став одной из лучших команд, которые заняли третье место в группе.

Футболисты и тренерский штаб радостно встретили новость о том, что для них турнир еще не закончился.

Видео радости сборной Украины:

Сборная Украины досадно уступила Нидерландам со счетом 2:3, пропустив на последних минутах, обыграла Северную Македонию — 2:1, а в заключительном матче группового этапа минимально уступила Австрии.

Напомним, что Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1