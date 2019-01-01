Бензема: Роналду — мой большой друг, было здорово снова увидеть его
Французский форвард был рад встрече с португальцем.
Криштиану Роналду (слева) и Карим Бензема, getty images
Нападающий сборной Франции Карим Бензема поделился подробностями диалога со своим бывшим одноклубником, форвардом национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
"Роналду – мой большой друг, мы многого добились в Реале, много забивали вместе. Было здорово увидеться с ним вновь.
Мы пообщались, пожелали друг другу удачи в матчах за свои сборные и клубы", – сказал француз.
Напомним, что по итогу матча Франция — Португалия (2:2) Карим Бензема был признан лучшим игроком поединка, а также превзошел достижение Зинедина Зидана.
Также вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи.
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