Бензема: Роналду — мой большой друг, было здорово снова увидеть его

Французский форвард был рад встрече с португальцем.

Криштиану Роналду (слева) и Карим Бензема, getty images

Нападающий сборной Франции Карим Бензема поделился подробностями диалога со своим бывшим одноклубником, форвардом национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду – мой большой друг, мы многого добились в Реале, много забивали вместе. Было здорово увидеться с ним вновь.

Мы пообщались, пожелали друг другу удачи в матчах за свои сборные и клубы", – сказал француз.

Напомним, что по итогу матча Франция — Португалия (2:2) Карим Бензема был признан лучшим игроком поединка, а также превзошел достижение Зинедина Зидана.

Также вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи.