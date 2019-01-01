Дания — первая сборная в истории Евро, забившая четыре гола в двух матчах подряд
Датчане обыграли сборную Уэльса и вышли в 1/4 чемпионата Европы.
Сборная Дании одержала разгромную победу над Уэльсом и стала первым четвертьфиналистом Евро-2020.
Подопечные Франко Фоды отправили в ворота валлийской команды четыре безответных мяча, тем сам установив уникальное достижение в рамках чемпионата Европы.
Дания стала первой сборной в истории Евро, которой удалось забить четыре гола в двух поединках турнира кряду.
До сборной Уэльса датчане разгромили Россию со счетом 4:1 в групповом этапе Евро-2020.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Уэльс — Дания вы можете на Football.ua.
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