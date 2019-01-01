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Тренер Уэльса — о вылете из Евро-2020: Нам очень больно

Роб Пейдж высказался о разгромном поражении от Дании в 1/8 чемпионата Европы.

Роб Пейдж, Getty Images
Роб Пейдж, Getty Images

Сборная Дании одержала разгромную победу над Уэльсом и стала первым четвертьфиналистом Евро-2020 (4:0).

Главный тренер валлийской команды Роб Пейдж поделился эмоциями от результата данного противостояния, которое стоило его подопечным участия в турнире.

"Ребята провели этот турнир просто великолепно. Они заслужили похвалу за то, чего добились до сегодняшнего вечера".

"Второй гол в самом начале второго тайма изменил ход игры. Мы все разочарованы, нам очень больно. Мы не хотели, чтобы наши болельщики видели такой результат. Но то, чего добилась эта команда, является большим достижением", — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Уэльс — Дания вы можете на Football.ua.

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2