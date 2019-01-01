Тренер Дании: Сложно поверить в реальность происходящего

Каспер Юльманн высказался о разгромной победе над Уэльсом в 1/8 чемпионата Европы.

Каспер Юльманн, Getty Images

Сборная Дании одержала разгромную победу над Уэльсом и стала первым четвертьфиналистом Евро-2020 (4:0).

Главный тренер датской команды Каспер Юльманн поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сложно поверить в реальность происходящего. Я восхищаюсь парнями и фактом, что мы продолжаем бороться. Неважно кто выходит на поле, все играют очень хорошо. Эти парни — настоящие войны".

"Мы можем быть гибкими. По ходу матча не все было идеально, но мы прибавили. Вообще-то, мы делали это несколько раз".

"Игра Дольберга? Я должен сказать, что он сыграл сегодня просто потрясающе. Думаю, что в лице Каспера у нас есть по-настоящему звездный нападающий. Вначале он играл не слишком много, но на тренировках я видел, что он в хорошей форме. Думаю, ему просто было суждено выдать этот грандиозный апогей именно здесь. Его первый гол получился просто невероятным.", — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Уэльс — Дания вы можете на Football.ua.