Манчини: Ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали

Наставник сборной Италии высказался о победе над Австрией в 1/8 финала Евро-2020.

Роберто Манчини, Getty Images

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы с трудом прошла Австрию, одержав победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Главный тренер итальянской команды Роберто Манчини поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы знали, что придется терпеть, потому что сборная Австрии — типичная команда, которая не позволяет играть остро".

"Замены у нас сыграли важную роль, но сегодня на полную выложились все. Я счастлив: ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италия — Австрия.