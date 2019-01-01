Фода: Вся Австрия может гордиться этой командой

Наставник сборной Австрии высказался о вылете из Евро-2020.

Франко Фода, Getty Images

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы с трудом прошла Австрию, одержав победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Главный тренер австрийской команды Франко Фода поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Все мы расстроены, конечно. А вот вся Австрия может этой командой гордиться. Поначалу мы хотели прессинговать как можно ближе к чужим воротам, но сборная Италии слишком сильна и избегала нашего давления".

"Я никогда еще не получал столько комплиментов от своих соперников. И действительно, просто невероятно, как команда держалась в дополнительное время. Это была выдающаяся игра".

"На протяжении 120 минут вы видели, насколько зрелой была наша игра. Теперь нужно подтверждать этот уровень в сентябре. Команда была голодна до побед — у нее был хороший настрой и верный план. К сентябрю нам нужно подойти как можно лучше, чтобы поехать на чемпионат мира в Катар", — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италия — Австрия.