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Алаба — о вылете c Евро-2020: Награда за наши старания от нас ускользнула

Латераль сборной Австрии высказался о поражении от Италии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Давид Алаба и Андреа Белотти, Getty Images
Давид Алаба и Андреа Белотти, Getty Images

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы с трудом прошла Австрию, одержав победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Лидер и защитник австрийской команды Давид Алаба поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Непросто выразить такое словами. Мы можем гордиться собой. Австрия может гордиться нами".

"Мы отдали все, что могли, но награда за наши старания в итоге от нас ускользнула. Трудно с этим смириться", — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италия — Австрия.

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2