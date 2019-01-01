Алаба — о вылете c Евро-2020: Награда за наши старания от нас ускользнула

Латераль сборной Австрии высказался о поражении от Италии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Давид Алаба и Андреа Белотти, Getty Images

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы с трудом прошла Австрию, одержав победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

Лидер и защитник австрийской команды Давид Алаба поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Непросто выразить такое словами. Мы можем гордиться собой. Австрия может гордиться нами".

"Мы отдали все, что могли, но награда за наши старания в итоге от нас ускользнула. Трудно с этим смириться", — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италия — Австрия.