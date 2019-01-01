Нидерланды — Чехия 0:2 Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию ключевые моменты поединка.
Сборная Чехии сенсационно обыграла национальную команду Нидерландов в матче 1/8 финала Евро-2020.
Чехи отправили в ворота команды Франка Де Бура два безответных гола во второй половине встречи. На 68 минуте счет открыл Томаш Холеш, а в концовке поединка удвоил преимущество своей команды Патрик Шик.
Отметим, что на 55 минуте нидерландский защитник Маттейс де Лигт получил красную карточку и установил рекорд чемпионата Европы.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Нидерланды — Чехия:
Нидерланды — Чехия 0:2
Голы: Голеш, 69, Шик, 80.
Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81) — де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален (Промес, 57), Депай.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек — Голеш (Крал, 85), Соучек — Масопуст (Янкто, 79), Барак (Садилек, 90+2), Шевчик (Гложек, 85) — Шик (Кременчик, 90+2).
Предупреждения: Думфрис — Цоуфал, де Йонг
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