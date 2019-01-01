Нидерланды — Чехия 0:2 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию ключевые моменты поединка.

Матч Нидерланды - Чехия, getty images

Сборная Чехии сенсационно обыграла национальную команду Нидерландов в матче 1/8 финала Евро-2020.

Чехи отправили в ворота команды Франка Де Бура два безответных гола во второй половине встречи. На 68 минуте счет открыл Томаш Холеш, а в концовке поединка удвоил преимущество своей команды Патрик Шик.

Отметим, что на 55 минуте нидерландский защитник Маттейс де Лигт получил красную карточку и установил рекорд чемпионата Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Нидерланды — Чехия:

Нидерланды — Чехия 0:2

Голы: Голеш, 69, Шик, 80.



Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81) — де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален (Промес, 57), Депай.



Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек — Голеш (Крал, 85), Соучек — Масопуст (Янкто, 79), Барак (Садилек, 90+2), Шевчик (Гложек, 85) — Шик (Кременчик, 90+2).



Предупреждения: Думфрис — Цоуфал, де Йонг