Вейналдум в матче с Чехией обновил антирекорд сборной Нидерландов

Голландский хавбек лишь десять раз отдал передачу в матче Евро-2020.

Жоржиньо Вейналдум, Getty Images

Сборная Нидерландов в матче 1/8 финала Евро-2020 сенсационно уступила национальной команде Чехии (0:2) и вылетела из турнира.

В этом поединке полузащитник Жоржиньо Вейналдум обновил антирекорд национальной команды, который был установлен в прошлом веке.

По информации OptaJohan, 30-летний голландец в матче с чехами сделал всего лишь десять передач за весь матч, что является наименьшим количеством от полевых игроков национальной команды с 1980 года, сыгравших полный матч в раунде плей-офф чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Де Бур будет оправлен в отставку после вылета Нидерландов с Евро-2020.